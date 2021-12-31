За сутки в Мурманской области 118 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 74 840 северян, на лечении остаются 14 187 пациентов. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 31 декабря 2021 года, за последние сутки 118 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 91 801человек, количество летальных исходов - 2774 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+58, всего 43436), Кандалакшский район (+12, всего 7258), Североморск (+10, всего 8063).

Выздоровели 74 840 северян, на лечении остаются 14 187 пациентов.

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