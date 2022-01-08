Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 января 2022 года составило 2808 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 января 2022 года - 2808 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 5 человек.
Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу и Севастополю. В заполярном регионе приходится 365 умерших на 100 тысяч населения.
За последний день выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19.
Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 92 607 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.
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