В центре Мурманска можно будет увидеть Деда Мороза и Снегурочку

В центре Мурманска с детьми поиграют Дед Мороз и Снегурочка. Фото: Андрей АБРАМОВ

В центре Мурманска, на улице Воровского, открылась новогодняя ярмарка "На Севере - тепло!". Но это не все праздничные изюминки. В определенные дни в сердце города можно будет увидеть Деда Мороза и Снегурочку.

- Они приглашают детей принять участие в развлекательной программе ярмарки, в которую входят подвижные игры и конкурсы, творческие интерактивы и танцы, призы и подарки, - сообщили организаторы ярмарки "На Севере - тепло!".

Дедушку Мороза и Снегурочку можно будет увидеть 1, 2 и 7 января с 15.00 до 17.00.

Напомним: 13 января 2022 года в Мурманск приедет поезд Деда Мороза из Великого Устюга.

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