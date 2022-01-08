Топ самых громких преступлений в Мурманской области за 2021 год

Вспомним самые громкие преступления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2021 год запомнился как хорошим, так и плохим. Вспомним самые громкие преступления.

Эта история в Мончегорске случилась год назад, но приговор вынесли только этим летом. 25-летний отчим несколько месяцев избивал 8-летнего пасынка, а однажды избил его до разрыва кишечника. Мать, которая знала об истязаниях и молчала, лишили родительских прав.

В марте 2019 года в Мурманске пропала 13-летняя девочка. Почти год шли ее поиски, пока не стало известно, что ее убил, расчленил и сжег знакомый ее семьи. И все из-за пустяка.

В марте 2021 года 37-летний житель Мурманска убил и расчленил в ванне 60-летнюю мать. Фрагменты тела он хранил в диване.

Также весной священник Константин Кузнецов взял ружье и застрелил из него собаку Фросю, которая вместе с хозяином приходила на горнолыжный склон "Кукисвумчорр". Мужчине не понравилось, что собака лает на него и его детей.

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