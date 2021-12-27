В Мурманске выпал рекордный годовой максимум осадков

Коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области продолжается сильный снегопад. Обильные осадки под конец декабря отмечались благодаря активной циклонической деятельности в районе Кольского полуострова.

Так, по данным на 27 декабря, количество осадков, выпавших с начала месяца, местами достигло месячной нормы, а в районе Ура-Губы превысило месячную норму. За текущий месяц в районе поселка выпало 153% снега, в Мурманске - 105%. Заполярной столице даже удалось побить рекорд.

- В Мурманске количество осадков, выпавших с начала года, превысило предыдущий годовой максимум, который отмечался 2016 году, на 3,4 миллиметра, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

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