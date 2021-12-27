Северянин приехал на медосмотр в Мурманск и сдал на металлолом чужую машину

Впоследствии северянин вызвал эвакуатор и отдал машину за 25 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поездка в Мурманск для жителя Заполярного обернулась уголовным делом. В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску обратился 38-летний мужчина. Он заявил, что у него украли автомобиль. Ущерб владелец оценил в 100 тысяч рублей.

Начались оперативно-разыскные работы, оперативники вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 42-летний северянин.

– Мужчину задержали. Он рассказал, что приехал в Мурманск из Заполярного для медицинского обследования. В одном из дворов мужчина приметил заброшенное старое Volvo, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. – Воспользовавшись моментом, он сделал поддельную справку о согласии «хозяина» авто на сдачу машины на металлолом.

Впоследствии северянин вызвал эвакуатор и отдал машину за 25 тысяч рублей. Вырученные деньги подозреваемый потратил.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свобод. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Машина была найдена и изъята полицейскими в одном из пунктов приема металлолома. Ее вернули владельцу.

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