"Змей Горыныч в небе над Хибинами": Лучшие кадры 2021 года глазами фотографов Мурманской области

Фотограф из Апатитов Валентин Жиганов поделился одним из своих лучших снимков за минувший 2021 год. Необычное и яркое северное сияние, представшее в образе трехглавого героя народной сказки - Змея Горыныча, автор запечатлел в феврале.

- Пришлось подождать пару часов на морозе в -20, пока сияние разгорелось. В планах выпустить книгу с реальными фотографиями, подтверждающими легенды о полярном сиянии. В книге будут и саамская лиса, и драконы, и боги, и многое другое. Как раз не хватало русского Змея Горыныча, и именно в ту ночь мне удалось его сфотографировать в небе Хибин, - поделился Валентин с "КП"-Мурманск".

Горыныч живет обычно в горах, нередко у "огненной реки" и стережет Калинов мост, по которому попадают в царство мертвых. Огонь Змей извергает на неприятеля в случае нападения.

Здесь вы можете прочитать о лучших фотографиях Руслана Тулупова, Елены Ермолиной, Дмитрия Дубова.

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