С момента крушения "Онеги" у Новой Земли прошел год

28 декабря 2020 года "Онега" затонула у Новой Земли. Фото: архив Алены Бондаренко

28 декабря 2020 года у берегов Новой Земли затонул ярусолов "Онега", на борту которого были 19 человек. Спаслись только двое.

По предварительной версии, трагедия случилась из-за сильного обледенения судна и удара волны, из-за которого во внутренние помещения попала вода.

Сразу после случившегося было возбуждено уголовное дело, которое расследуется до сих пор. Под домашним арестом находится зам. председателя РК им. Калинина Артем Тамбовцев.

В 4 утра акция памяти прошла на кладбище кораблей, а после 10.30 служба запланирована в храме Спаса на Водах, где размещен временный памятный знак погибшему экипажу. Все желающие могут принести цветы к маяку (мемориал морякам, погибшим в мирное время).

Прочитать, как живут родные рыбаков с "Онеги" спустя 12 месяцев боли, можно здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru