В Заозерске более 9 тысяч человек остались без отопления и горячей воды

Глава Печенгского округа Андрей Кузнецов говорил о том, что систему теплоснабжения в некоторых населенных пунктах округа нужно модернизировать. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ЗАТО Заозерск 27 декабря случилось коммунальное ЧП. Без горячей воды и теплоснабжения остались жители 73 домов.

- В домах проживает 9120 человек, из них 2208 - несовершеннолетние, 11 социально значимых объектов. Причина отключения: прорыв на магистральной линии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: это не первая коммунальная авария в Печенгском районе за последнее время. Ранее без отопления в 30-градусные морозы оставались жители Заполярного. А 4 декабря почти 18 тысяч жителей Печенгского района сидели в холодных квартирах.

Глава Печенгского округа Андрей Кузнецов говорил о том, что систему теплоснабжения в некоторых населенных пунктах района нужно модернизировать.

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