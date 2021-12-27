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Общество27 декабря 2021 14:08

Дорогу Мишуково - Снежногорск закрыли из-за непогоды

Прекращение движения планируется ориентировочно на три часа
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дорога на Териберку также закрыта.

Дорога на Териберку также закрыта.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области 27 декабря с 14.15 закрыли автодорогу Мишуково - Снежногорск. Движение ограничено с нулевого по 19-й километр в связи с ухудшением погоды и неподготовленностью некоторых тяжеловесных автомобилей к условиям Крайнего Севера.

- Прекращение движения планируется ориентировочно на 3 часа, до момента, пока подрядная организация не оттащит тяжеловесные транспортные средства с протектором сомнительного качества. Просим участников движения внимательнее относиться к погодным условиям и готовить заранее автомобили, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Дорога на Териберку также закрыта.

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