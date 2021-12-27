Не один дома: как провести новогодние выходные с пользой

Спорт и обучение или кулинарные изыски и коктейли – каждый сам решает, как провести новогоднюю праздничную неделю. Фото: Пресс-служба TELE2

Спорт и обучение или кулинарные изыски и коктейли – каждый сам решает, как провести новогоднюю праздничную неделю. Мы предлагаем вам отдых с «Домом по другим правилам» Tele2, где каждый день январских каникул можно будет узнавать что-то интересное и полезное.

Внимание! Ниже полезные спойлеры.

Тренажерный зал дома и во дворе

Кто хорошо поел в Новый год, тому хорошо бы позаниматься спортом всю неделю.

В «Доме по другим правилам» за вашей физической формой присмотрят лучшие фитнес-тренеры страны. Ждем функциональные тренировки, пилатес, программу занятий на улице, советы по сбалансированному питанию.

В тренерский состав вошли мастера спорта, тренеры со стажем:

Алексей Токарев, специалист по спортивному питанию, лечебной физкультуре, функциональным и силовым тренировкам, по реабилитации после травм, тренерский стаж более пяти лет.

Александр Корхов, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, I разряд по плаванию, I разряд по спортивному ориентированию, I разряд по легкой атлетике, подготовил восемь атлетов к успешному финишу на триатлоне Half Ironman;

Дмитрий Гайдащук, сертифицированный персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу, специалист по спортивному питанию, тренерский стаж более девяти лет.

Гедонистам на заметку

«Дом по другим правилам» предложит посетить лучшие бары Москвы, Петербурга и Краснодара. Именитые шеф-повара поделятся кулинарными секретами, а бармены научат готовить коктейли.

Посетите кафе «Мечтатели» в Петербурге

Шеф-повар культового петербургского кафе Виталий Папп покажет, как гастрономическое удовольствие рождается из самых смелых сочетаний. Он научит создавать идеальное блюдо для новогоднего стола из утки.

Мы предлагаем вам отдых с «Домом по другим правилам» Tele2, где каждый день январских каникул можно будет узнавать что-то интересное и полезное. Фото: Пресс-служба TELE2

Посетите Tagliatella Caffé в Санкт-Петербурге на Литейном, 61

Познакомитесь с шеф-поваром Алексеем Ермаковым. Известный человек в профессии. Он является также автором еженедельного меню в секретном петербургском баре El Copitas, который попал в этом году в десятку лучших баров мира. Алексей создал меню, основанное на ярких и насыщенных вкусах. Здесь в блюда добавляют эстрагон, а пиццу готовят с пармой и руколой, а еще дополняют кленовым сиропом.

Бар-менеджер Tagliatella Caffé Алена Ковальчук сделает так, что вам захочется устраивать аперитивы с утра до вечера в компании фонтана Негрони, коктейлей на вермутах и биттерах.

Ученье - свет

Партнером площадки стал лекторий «Синхронизация», который предлагает вдохновляющие онлайн-курсы. На новогодних праздниках в «Доме по другим правилам» появится возможность послушать несколько полезных лекций.

Виталия Вдовенко, психолог-консультант, исследователь НИУ ВШЭ и победитель конкурса «Лига лекторов», научит правильно подводить итоги года. Январь – самое время для сведения баланса достижений и провалов, а также постановки новых целей на будущий год, а может, и на более долгий период.

С фотографом Александром Врублевским научимся делать красивые фотографии в новогодний период на мобильный телефон и обрабатывать их не хуже настоящих профессионалов.

Поговорим и про этикет с Татьяной Барановой, автором и ведущей интенсивов по практическому этикету для федеральных и международных компаний. Новый год — череда встреч, мероприятий с очень разными людьми. Обсудим основные правила современного этикета на деловом мероприятии, в ресторане и онлайн.

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