В Мурманске задержали браконьера с крабом и красной икрой на 2,5 миллиона рублей

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: ПУ ЗАР

Сотрудники погрануправления ФСБ России на выезде из Мурманска задержали браконьера, который пытался вывезти в центральные регионы России незаконно добытого краба и красную икру.

- У участника противоправной деятельности изъяли грузовой автомобиль, 50 живых особей камчатского краба, 39 секций и 20 брикетов с мясом краба общим весом более 93 килограммов, 50 банок икры лососевых видов рыб весом более 18 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составил свыше 2,5 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Камчатского краба, который был живой, выпустили в море, а в отношении браконьера возбудили дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море».

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов».

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