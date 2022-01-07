Признаки, по которым можно узнать, что вам звонит мошенник

О виртуальных мошенниках говорят много, но все равно они каждую неделю обманывают северян на кругленькие суммы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

О виртуальных мошенниках говорят много, но все равно они каждую неделю обманывают северян на кругленькие суммы. Вместе с управлением уголовного розыска УМВД России по Мурманской области мы составили топ советов, как не быть обманутым.

Самый частый способ обмана - звонки якобы от сотрудников службы безопасности банка, что кто-то пытается перевести с вашего счета деньги. Или же произошел сбой системы, и деньги вот-вот уйдут со счета. В качестве спасения предлагают срочно перевести деньги на другой счет.

Такие звонки поступают обычно с абонентских номеров, начинающихся с цифр 800, 495, 499. Звонящие просят с целью проверки или перевода денежных средств на «резервный счет» сообщить номер карты, срок окончания ее действия и код из трех цифр, расположенный на оборотной стороне карты, в белом поле для подписи держателя карты, а после - личные коды из СМС-сообщений.

Кроме того, злоумышленник может попросить установить программу удаленного доступа («TeamViewer» и т.д.), которая позволяет управлять приложениями на телефоне.

Самое главное, что надо запомнить - сотрудники банка никогда не запрашивают такие личные данные. Не надо сообщать их! Если есть сомнения, то перезвоните по телефонам банка, которые есть на его официальном сайте.

Часто северяне лишаются денег из-за покупок в сети. И не только по типичной схеме, когда переводят предоплату или полностью оплачивают заказ, а "продавец" пропадает. Но и когда получают товары дешевле, чем заказывали.

- Используйте только проверенные интернет-магазины. Перед заказом соберите данные в интернете о продавце. Если уже есть пострадавшие, то они часто выкладывают в сети информацию, что сайт или группа по продаже товаров являются мошенническими. Остерегайтесь сайтов, где требуют стопроцентную предоплату! Кроме того, мошенники активно используют сайты бесплатных объявлений. Цена в объявлении может оказаться низкой, чем они и пользуются. Вас попросят внести предоплату, чтобы закрыть объявление и чтобы вы надеялись, что покупателем будете именно вы. После внесения предоплаты продавец всегда отключает телефон, а объявление с сайта удаляется, - рассказывают эксперты.

При этом иногда мошенники выступают в роли покупателей и требуют личные данные карты, чтобы якобы перевести предоплату. Совет в таком случае - проверять номер: чаще всего мошенники используют номерную емкость операторов, предоставляющих услуги связи в других регионах. Если окажется, что регион другой, - это почти всегда мошенники. Не оплачивайте товар и не вносите предоплату, не увидев самого товара, не гоняйтесь за дешевизной.

Если вам хотят внести предоплату, то запомните, что для перевода денежных средств вам необходимо сообщить только номер своей карты - и ничего более. Если у вас спрашивают дополнительную информацию по карте (дату окончания ее действия, код с обратной стороны) - это, несомненно, мошенники.

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