Летом 2022 года в Мурманской области вырастет плата за вывоз мусора

Соответствующий документ официально опубликован на сайте регионального комитета по тарифному регулированию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 июля 2022 года в Мурманской области вырастет плата за вывоз мусора. Платеж увеличится на 4,14%. Соответствующий документ официально опубликован на сайте регионального комитета по тарифному регулированию.

- Предельный единый тариф на услугу за вывоз ТКО составит 961 рубль 15 копеек за кубометр отходов, а плата для населения за услугу по обращению с ТКО будет стоить 144 рубля 17 копеек с человека в месяц. Даже с учетом модернизации системы обращения с отходами установленная плата в регионе не превышает средних значений по РФ, - сообщил мурманский филиал АО "Ситиматик".

Сейчас предельный тариф на услугу регоператора составляет 922 рубля 93 копейки за кубометр отходов, каждый житель Мурманской области вносит ежемесячно плату в 138 рублей 44 копейки с человека.

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