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Дом. Семья27 декабря 2021 11:42

В Зареченске ищут выходившего в поселок волка

Ранее хищник напал на собаку, которая была на привязи
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Пока что северян просят не выпускать детей на улицу без сопровождения взрослых, заранее планировать маршрут ребенка в школу, на ночь оставлять собак в помещениях.

Пока что северян просят не выпускать детей на улицу без сопровождения взрослых, заранее планировать маршрут ребенка в школу, на ночь оставлять собак в помещениях.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зареченск атакует опасный хищник - местные жители заметили в окрестностях поселка волка. 18 декабря тот напал на собаку, которая была на привязи. Найти серого пока не могут.

Сейчас ведутся мероприятия по отстрелу волка с привлечением охотников. 27 декабря на оперативном совещании в правительстве региона глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин доложил, что мониторинг окрестностей продолжается.

Северян просят не выпускать детей на улицу без сопровождения взрослых, заранее планировать маршрут ребенка в школу, на ночь оставлять собак в помещениях.

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