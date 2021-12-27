В Мурманской области ищут мужчину на снегоходе

На связь северянин не выходит. Фото: Андрей АБРАМОВ

27 декабря спасатели сообщили о том, что пропал мужчина, который два дня назад отправился на снегоходе с 49-го километра автодороги Кола - Серебрянские ГЭС в район губы Медвежья. На связь северянин не выходит.

- Для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели АСО АСС ГОКУ Мурманской области в составе трех человек и двух единиц техники, - уточнили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

В конце прошлой недели на дорогах в Видяево всю ночь спасали застрявших водителей.

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