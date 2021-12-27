Новый год-2022 в Мурманске: график работы почты в новогодние дни

Измененный график работы также вывесят в почтовых отделениях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На "Почте России" рассказали, как будут работать ее отделения на новогодних праздниках.

31 декабря почта в Мурманске работает по графику воскресенья. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

- 1, 2 и 7 января - выходные дни. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, - сообщили в пресс-службе компании.

Измененный график работы также вывесят в почтовых отделениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru