Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 11:00

Новый год-2022 в Мурманске: Как работает загс на новогодних праздниках

Режим работы загса в Мурманске в новогодние праздники
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Расписание работы загса также появится 28 декабря на официальном сайте администрации Мурманска.

Расписание работы загса также появится 28 декабря на официальном сайте администрации Мурманска.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Стало известно, как будет работать загс в Мурманске в новогодние дни.

- Отдел по регистрации смерти открыт 4, 5, 6 и 10 января с 09.00 до 15.00 (без перерыва). Остальные отделы в новогодние праздники работать не будут, - сообщили "КП"-Мурманск" в загсе.

Расписание работы загса также появится 28 декабря на официальном сайте администрации Мурманска.

Напомним: в АО "Электротранспорт" рассказали о расписании общественного транспорта Мурманска в праздничные дни. Некоторые троллейбусы и автобусы также будут ходить в новогоднюю ночь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru