Новый год-2022 в Мурманске: Как работает загс на новогодних праздниках

Расписание работы загса также появится 28 декабря на официальном сайте администрации Мурманска.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Стало известно, как будет работать загс в Мурманске в новогодние дни.
- Отдел по регистрации смерти открыт 4, 5, 6 и 10 января с 09.00 до 15.00 (без перерыва). Остальные отделы в новогодние праздники работать не будут, - сообщили "КП"-Мурманск" в загсе.
Расписание работы загса также появится 28 декабря на официальном сайте администрации Мурманска.
Напомним: в АО "Электротранспорт" рассказали о расписании общественного транспорта Мурманска в праздничные дни. Некоторые троллейбусы и автобусы также будут ходить в новогоднюю ночь.
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