Уроженец Республики Коми избил жительницу Апатитов шваброй

Известно, что ранее мужчина уже был судим, причем не единожды.
Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
В Апатитах серьезно повздорили соседи, и дело дошло до побоев. Так, апатитчанка зашла в гости к северянину, уроженцу Республики Коми. В процессе распития алкоголя между ними вспыхнул конфликт. Мужчина схватил швабру и избил ею соседку. Женщину госпитализировали в больницу.
- Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. После определения степени тяжести травм у пострадавшей будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Известно, что ранее мужчина уже был судим, причем не единожды.
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