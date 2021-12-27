Жителей Мурманска возмутили новые светофоры

Автовладельцы считают, что регулировщики создают пробки на дорогах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Мурманска жалуются на новые светофоры, которые установили в районе улицы Старостина и на Верхнеростинском шоссе. Автовладельцы считают, что регулировщики создают пробки на дорогах.

- 20 секунд дается для проезда на зеленый. И это на таком оживленном перекрестке! Зато красному - 90 секунд почти, - возмутилась Ксения Александрова-Богданова в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Некоторые северяне поддержали девушку, отметив, что новым светофорам нужна регулировка. Другие же считают, что заторы на этом участке всегда были, а светофоры повысили безопасность движения.

Напомним: в Мурманске установили новый светофор на улице Лобова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru