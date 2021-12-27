В Мурманске ушел из жизни заслуженный художник России Николай Ковалев

Николай Николаевич жил и работал в Мурманске с 1967 года. Фото: vk.com/murmanskmuseum

26 декабря не стало Николая Николаевича Ковалева. Заслуженный художник России, член Союза художников ушел на 85-м году жизни. Об этом сообщили в Мурманском областном художественном музее.

Николай Ковалев родился 1 мая 1937 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Жил и работал в Мурманске с 1967 года, преподавал рисунок в Мурманском педагогическом университете. Занимался масляной живописью, графикой. Его работы собраны в коллекциях художественных музеев России, а также в частных коллекциях в нашей стране и за рубежом.

Редакция "КП"-Мурманск" выражает соболезнования родным и близким Николая Николаевича.

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