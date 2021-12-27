Житель Мурманска ждал эвакуатор четверо суток на трассе в Карелии

Мужчине пришлось нанимать эвакуатор на собственные средства. Фото: vk.com/murmanskgroup

Автовладельцу из Мурманска пришлось долго ждать помощи после того, как его новый автомобиль Haval сломался на дороге в Карелии. Мужчина стоял на трассе четверо суток, все это время ожидая бесплатный эвакуатор, положенный по гарантии.

- Сотрудники "горячей линии" не смогли решить вопрос эвакуации: то нет эвакуаторов, то просто пропадали и на звонки был ответ один: "Специалист ищет решение". Снял аккумулятор и, полностью зарядив, поехал дальше. Проехал 80 километров, аккумулятор вновь разрядился в ноль. и опять встал. Будем сами искать эвакуатор в Пудоже, - рассказал северянин в паблике "Мурманск".

В итоге мужчине пришлось нанимать эвакуатор на собственные средства.

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