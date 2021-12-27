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Общество27 декабря 2021 7:48

В федеральную программу капремонта вошли шесть школ Мурманской области

На них выделят 300 миллионов рублей
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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В первую очередь работы начнутся в школе №12 в Североморске, в школе Пушного и №289 в Заозерске.

В первую очередь работы начнутся в школе №12 в Североморске, в школе Пушного и №289 в Заозерске.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На шесть школ Мурманской области в рамках федеральной программы капремонта выделят 300 миллионов рублей. Об этом на последнем в году оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

В первую очередь работы начнутся в школе № 12 Североморска, в школе Пушного и № 289 - Заозерска.

- За счет областного бюджета обновим техническую базу, 200 миллионов будут выделены на безопасность в 60 образовательных учреждениях, еще 200 - в 23 школы, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: школу в Североморске осмотрел во время рабочей поездки Андрей Турчак.

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