Мурманская область оказалась на 66 месте по привлекательности рынка труда для пенсионеров

Первые места заняли Москва и Санкт-Петербург. Последние три строчки отошли Республике Алтай, Чечне и Туве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"РИА Новости" составило рейтинг российских регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров.

Для расчетов использовались такие параметры, как оплата труда пенсионеров, уровень их занятости и доля безработицы в этой группе. Также во внимание принимались простота поиска работы для пенсионеров, их численность, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общая емкость и развитость рынка труда в субъекте федерации, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе.

Мурманская область оказалась в этом списке почти в аутсайдерах - на 66 месте из 85. Индекс привлекательности заполярного региона составляет 30,6 балла.

Первые места заняли Москва и Санкт-Петербург, а последние три строчки - Республика Алтай, Чечня и Тува.

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