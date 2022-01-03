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Общество3 января 2022 7:17

"Это меня спасло": Лучшие кадры 2021 года, сделанные в Мурманской области

Фотографы Заполярья выбрали самые удачные свои работы
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Любой фотограф вряд ли сможет сказать точно, сколько он сделал фотографий за год.

Любой фотограф вряд ли сможет сказать точно, сколько он сделал фотографий за год.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Любой фотограф вряд ли сможет сказать точно, сколько он сделал фотографий за год. А еще непросто выбрать тот снимок, который считаешь самым удачным. Но мы попросили фотографов все же решить эту задачку. И показываем вам самые яркие кадры 2021 года. Сегодня наш герой - Дмитрий Дубов.

Спорт - это всегда яркие эмоции. Фото: Дмитрий Дубов

Спорт - это всегда яркие эмоции. Фото: Дмитрий Дубов

- По работе нужно было снять хоккейный матч. Всегда иду на такие мероприятия без энтузиазма, так как я человек неспортивный и в хоккее разбираюсь, примерно как в балете. Но снять нужно обязательно, поэтому решил в самые жаркие моменты снимать не поле, а зрителей. И это меня спасло - получилось нескучно. На фото - игра хоккейного клуба "Мурман" против архангельского "Водника". В кадре - болельщики разной степени "высокопоставленности", - рассказал Дмитрий Дубов "КП"-Мурманск".

Здесь вы можете прочитать о лучших фотографиях Руслана Тулупова и Елены Ермолиной.

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