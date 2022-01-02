"Усеянный миллиардами звезд небосвод": Лучшие кадры 2021 года, сделанные в Мурманской области

Мы попросили авторов самих выбрать работы, которые они считают лучшими в своем архиве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сколько ни фотографируй природу Мурманской области, это не наскучит. Заполярье всегда покажет, насколько оно уникально. 2022 год "КП"-Мурманск" начинает с того, что расскажет о самых удачных снимках фотографов региона. Мы попросили авторов самих выбрать работы, которые они считают лучшими в своем архиве.

Свою фотографию "Отражение небес" фотограф Елена Ермолина сделала в декабре по дороге на Лотту, недалеко от Мурманска.

Свою фотографию Елена Ермолина назвала "Отражение небес". Фото: Елена Ермолина

- Небосвод, усеянный миллиардами звезд, и сияние Авроры - одно из самых впечатляющих и эффектных представлений, которые космическое пространство разыгрывает перед человеком. В своих фотографиях стараюсь передать это волшебство. Поймать северное сияние не так просто. Порой уже складываешь фотоаппарат обратно в рюкзак и собираешься уходить, как вдруг появляются долгожданные сполохи и, озарив все вокруг, исчезают в глубине космоса, оставив после себя невероятные впечатления и надежду на следующую незабываемую встречу, - так описала свой кадр Елена Ермолина.

Здесь вы можете прочитать о лучшей фотографии Руслана Тулупова.

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