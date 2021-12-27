203 тысячи жителей Мурманской области привились от гриппа

На данный момент план выполнен на 52%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Параллельно с прививочной кампанией по коронавирусу в Мурманской области вакцинируют от гриппа. На данный момент план выполнен на 52%.

- Прививку от гриппа сделали 203 тысячи человек, в том числе 64 тысячи детей, - сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Напомним: план по вакцинации от коронавируса в регионе выполнен на 73%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru