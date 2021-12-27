203 тысячи жителей Мурманской области привились от гриппа

На данный момент план выполнен на 52%.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Параллельно с прививочной кампанией по коронавирусу в Мурманской области вакцинируют от гриппа. На данный момент план выполнен на 52%.
- Прививку от гриппа сделали 203 тысячи человек, в том числе 64 тысячи детей, - сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.
Напомним: план по вакцинации от коронавируса в регионе выполнен на 73%.
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