Мария Гаврилова стала вице-губернатором Мурманской области

Мария Гаврилова теперь и министр, и вице-губернатор. Фото: правительство Мурманской области

На заключительном в 2021 году оперативном совещании губернатор Андрей Чибис рассказал о кадровых изменениях в правительстве региона.

Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова стала вице-губернатором, сохранив руководство министерством.

- Несмотря на недобросовестных подрядчиков, все стоящие задачи перед ведомством Мария Дмитриевна выполнила. Помимо вопросов, за которые она уже отвечает, добавляется координация реализации механизма комплексного развития территорий, в том числе строительство социальных проектов, - сообщил Андрей Чибис.

В октябре Мария Гаврилова вошла в состав правительства региона.

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