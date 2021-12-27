Андрей Чибис исполнил мечту мальчика и сходил с ним в кино

Андрей Чибис исполнил новогоднюю мечту Кости. Фото: правительство Мурманской области

Перед Новым годом по всей стране исполняют мечты детей, которым особенно нужно чудо. В Мурманской области не первый год появляются "елки желаний", на которых, как игрушки, висят письма юных северян, которые остались без попечения родителей или оказались в других трудных жизненных ситуациях.

Губернатор Андрей Чибис исполнил еще одну мечту. 8-летний школьник Костя загадал сходить с главой региона в кино.

- Он - один из тех, кто принял участие в акции "Новогоднее чудо", а в качестве подарка попросил сходить с ним в кино. Я и сам благодарен Костику - давно не выбирался в кинотеатр. После мультфильма покажу ему свой рабочий кабинет, и мы пообщаемся в спокойной обстановке. А еще оказалось, что Костя, как и мой Вова, любит конструктор "Лего", - рассказал в своем Instagram Андрей Чибис.

Поэтому юному северянину подарили такой набор.

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