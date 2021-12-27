Команда Андрея Козлова с участием Алексея Бакуменко сыграла в финале "Что? Где? Когда?"

Алексей Бакуменко в составе команды Андрея Козлова сыграл в финале.

26 декабря в прямом эфире Первого канала состоялся финал "Что? Где? Когда?". За столом против телезрителей играла команда Андрея Козлова.

Напомним: с этого сезона в ней играет мурманчанин Алексей Бакуменко. Как отметил ведущий, многие знатоки ждут возможности сыграть в финале свыше 10 лет, а некоторые знаменитые игроки никогда в него не выходили.

Вопросы телезрителей были красивые, но сложные. Команда Андрея Козлова проиграла со счетом 3:6.

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