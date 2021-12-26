Жительница Мурманска нашла в торговом центре карту и оплатила ею покупки на 16 тысяч рублей

В отношении мурманчанки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В полицию Мурманска обратилась местная жительница, рассказав, что у нее украли 16 тысяч рублей. Выяснилось, что женщина потеряла свою банковскую карту в одном из торговых центров. Ее отсутствие она обнаружила только тогда, когда на телефон стали приходить СМС о списании денег за покупки.

Полицейские задержали 57-летнюю мурманчанку, воспользовавшуюся чужой картой. Ранее женщина не привлекалась к уголовной и административной ответственности.

- Северянка созналась в содеянном и пояснила полицейским, что в одном из магазинов она подобрала утерянную карту и, не думая о последствиях, стала расплачиваться ею, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мурманчанки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Ей грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

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