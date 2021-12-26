Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

Преобладающая температура воздуха днем составит -7-12 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники регионального МЧС предупреждают о снегопаде в Мурманской области. По данным мурманского гидрометцентра, утром 27 декабря на севере региона ожидается сильный снег. Температура воздуха днем составит -7 - 12 градусов, местами -15 - 20.

- Рекомендуется на время непогоды воздержаться от выхода на природу, без необходимости не совершать поездок на личном авто, пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, избегать скользких мест, не находиться вблизи зданий, шатких строений, обращать внимание на возможность падения снега и наледи с крыш. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в спасательном ведомстве.

Напомним: дорогу на Териберку и Туманный закрыли из-за метели. Проезд недоступен с 13.00 26 декабря.

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