В Мурманске открылась новогодняя ярмарка

Новогодняя ярмарка работает ежедневно с 25 декабря по 9 января. Фото: gov-murman.ru

25 декабря в центре Мурманска открылась уже ставшая традиционной новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!». Праздничную локацию посетил губернатор Андрей Чибис.

- В этом году ярмарка стала еще краше, лучше и технологичнее. Здесь появились удобные столики с подогревом, где в тепле можно насладиться горячими напитками и едой. Благодарю всех организаторов за такое замечательное мероприятие, – отметил глава региона.

В самом центре города в рамках ярмарки организован арт-базар. В брендированных домиках и фудтраках разместились торговые точки с сувенирами и подарками, деликатесами к новогоднему столу, горячими и прохладительными напитками и закусками. Также с 25 по 31 декабря будет работать елочный базар.

Главными украшениями праздничной локации в этом году стали лабиринт, горка и избушка изо льда, добытого на озере Имандра. Также для гостей ярмарки установили традиционные качели-карусели, инстапринтер, организовали новогоднюю почту.

Для юных северян подготовили развлекательную новогоднюю программу, которую можно будет увидеть 25 и 26 декабря и 1, 2 и 7 января. Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Гном и другие сказочные персонажи проведут для детей интерактивы и конкурсы, а также развлекут театрализованным представлением.

Новогодняя ярмарка работает ежедневно с 25 декабря по 9 января включительно с 11.00 до 19.00, а 1 января – с 13.00 до 19.00.

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