Дорогу на Териберку и Туманный закрыли из-за метели

Закрывается движение для всех видов транспорта. Фото: Олег Укладов

Дорогу на Териберку и Туманный вновь закрывают из-за непогоды.

- В связи с ухудшением метеоусловий (усиление ветра, снег, метель) и ограничением видимости 26 декабря с 13.00 закрывается движение для всех видов транспорта на автодороге Кола - Серебрянские ГЭС и автоподъезд к селу Териберка. При этом автодорога Кола - Серебрянские ГЭС до 32-го километра остается открытой, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Информацию о состоянии дорог, закрытии и открытии движения можно узнать на сайте Мурманскавтодора и в диспетчерской службе по телефону 21-40-70.

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