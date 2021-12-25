В Мурманске пройден пик полярной ночи

С каждым днем в Мурманске становится все светлее. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Кажется, что совсем недавно в Мурманске началась полярная ночь. На самом деле 21 декабря мы прошли ее пик и теперь движемся в сторону первого рассвета.

- Начиная с 25 декабря мы отталкиваемся ото дна (с 19 по 25 декабря продолжительность гражданских сумерек меньше 4 часов 50 минут) и начинаем прибавлять в светлом времени все больше и больше с каждым днем. Пик полярной ночи пройден, - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

Напомним: первый рассвет в Мурманске встретят 11 января.

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