Жительницу Умбы в полицию привело желание купить елку

Северянка успела отдать за несуществующую елку 10 тысяч рублей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

30-летняя жительница Умбы решила перед Новым годом заказать искусственную елку через Интернет. Но нарвалась на мошенников.

- Правоохранителям женщина рассказала, что увидела на одном из популярных сайтов объявление о продаже искусственных елей. В ходе переписки она оговорила с продавцом условия приобретения и доставки товара в поселок. По просьбе злоумышленника северянка перечислила в качестве оплаты 10 тысяч рублей на указанный им счет. В обмен на это ей пообещали сообщить дату, когда курьерской службой будет осуществлена бесплатная доставка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

А потом продавец перестал отвечать на сообщения, а информация о заказе стала недоступна. Северянке пришлось писать заявление в полицию.

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