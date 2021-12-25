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Происшествия25 декабря 2021 14:36

Жительницу Умбы в полицию привело желание купить елку

Женщина решила сделать покупку через Интернет
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Северянка успела отдать за несуществующую елку 10 тысяч рублей.

Северянка успела отдать за несуществующую елку 10 тысяч рублей.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

30-летняя жительница Умбы решила перед Новым годом заказать искусственную елку через Интернет. Но нарвалась на мошенников.

- Правоохранителям женщина рассказала, что увидела на одном из популярных сайтов объявление о продаже искусственных елей. В ходе переписки она оговорила с продавцом условия приобретения и доставки товара в поселок. По просьбе злоумышленника северянка перечислила в качестве оплаты 10 тысяч рублей на указанный им счет. В обмен на это ей пообещали сообщить дату, когда курьерской службой будет осуществлена бесплатная доставка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

А потом продавец перестал отвечать на сообщения, а информация о заказе стала недоступна. Северянке пришлось писать заявление в полицию.

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