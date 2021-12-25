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Наука25 декабря 2021 10:05

Владимир Путин обещал рассмотреть вопрос создания в Мурманске кампуса мирового уровня

С предложение к президенту обратился Андрей Чибис
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманске при поддержке президента может появиться кампус мирового уровня.

В Мурманске при поддержке президента может появиться кампус мирового уровня.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе прошло совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию, на котором губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к Владимиру Путину с предложением поддержать создание в Мурманске кампуса мирового уровня.

- Программа развития сети кампусов на территории России расписана до 2030 года, к примеру, в 2022 году будет дан старт трем новым проектам в Новосибирске, Калужской области и Москве. Заявка Мурманской области не проходит по некоторым критериям, а современный кампус нам был бы очень кстати - наука в Кольском Заполярье активно развивается, хорошие условия для учебы, проживания и отдыха привлекли бы молодежь, сделали бы местные университеты настоящей кузницей кадров для стратегических проектов страны, - сообщает Telegram-канал "Мурманск инсайд".

Президент обещал рассмотреть предложение.

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