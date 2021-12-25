Кафе и ресторанам в Мурманской области разрешили работать до двух часов ночи

Общепит сейчас работает до 23.00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области смягчают ковидные ограничения.

- С 27 декабря заведения общепита смогут работать до двух ночи. В саму новогоднюю ночь - до последнего посетителя. Посещение заведений остается возможным при предъявлении QR-кода, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Сейчас общепит работает до 23.00. При этом наполняемость зала может быть не более 70%.

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