Прогноз погоды в Мурманске и области на 25, 26 декабря 2021 года: похолодает до -26 градусов

Стоит одеваться потеплее. Фото: Евгения ГУСЕВА

После сильных снегопадов в Мурманскую область вновь нагрянули крепкие морозы. На выходных стоит одеваться потеплее.

- 25 декабря погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром в районе Карелии. Временами пройдет снег, местами изморозь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -10-15, местами -20-25 градусов в течение суток. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

26-27 декабря наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: ожидается временами снег, преобладающая температура воздуха ночью -11-16 при прояснениях -21-26, днем -7-12, местами -15-20.

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