В Мурманске водитель грузовика влетел в здание троллейбусной диспетчерской

Точные причины аварии пока что не известны. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске 24 декабря произошло нетипичное ДТП. Водитель грузового автомобиля службы доставки врезался в здание диспетчерской.

- Улица Карла Либкнехта, конечная троллейбуса N6. Заехал с утра к диспетчеру, - отметили в паблике "Мурманск ДТП ЧП", приложив фотографии с места аварии.

В комментариях под постом очевидцы сообщают, что у машины отказали тормоза.

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