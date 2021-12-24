В Мурманске водитель грузовика влетел в здание троллейбусной диспетчерской

Точные причины аварии пока что не известны. Фото: vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске 24 декабря произошло нетипичное ДТП. Водитель грузового автомобиля службы доставки врезался в здание диспетчерской.
- Улица Карла Либкнехта, конечная троллейбуса N6. Заехал с утра к диспетчеру, - отметили в паблике "Мурманск ДТП ЧП", приложив фотографии с места аварии.
В комментариях под постом очевидцы сообщают, что у машины отказали тормоза.
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