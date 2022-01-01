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Общество1 января 2022 8:36

"Фотография вызвала резонанс": Лучшие кадры 2021 года глазами фотографов Мурманской области

Какие снимки сами фотографы считают самыми удачными
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Вспоминать год ушедший приятно не только на словах.

Вспоминать год ушедший приятно не только на словах.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вспоминать год ушедший приятно не только на словах. "КП"-Мурманск" предложила фотографам в Мурманской области самим выбрать те снимки за 2021 год, которые они считают самыми удачными. И рассказать о них.

Начнем с Руслана Тулупова, чьи работы вы не раз могли видеть у нас на сайте. Его выбор - мост через Кольский залив в Мурманске.

- Снимок сделан с вертолета. Фотография вызвала большой резонанс в соцсетях: ракурс визуально делает наш мост длиннее, чем его привыкли видеть, что вызвало разногласия пользователей сети - некоторые думали, что снято не у нас, - рассказал Руслан Тулупов.

- Некогда мост через Кольский залив был самым длинным за Полярным кругом, но потом этот титул отобрала переправа через пойму реки Юрибей на Ямале.

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