"Фотография вызвала резонанс": Лучшие кадры 2021 года глазами фотографов Мурманской области

Вспоминать год ушедший приятно не только на словах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вспоминать год ушедший приятно не только на словах. "КП"-Мурманск" предложила фотографам в Мурманской области самим выбрать те снимки за 2021 год, которые они считают самыми удачными. И рассказать о них.

Начнем с Руслана Тулупова, чьи работы вы не раз могли видеть у нас на сайте. Его выбор - мост через Кольский залив в Мурманске.

- Снимок сделан с вертолета. Фотография вызвала большой резонанс в соцсетях: ракурс визуально делает наш мост длиннее, чем его привыкли видеть, что вызвало разногласия пользователей сети - некоторые думали, что снято не у нас, - рассказал Руслан Тулупов.

- Некогда мост через Кольский залив был самым длинным за Полярным кругом, но потом этот титул отобрала переправа через пойму реки Юрибей на Ямале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru