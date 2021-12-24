В Оленегорске при пожаре в гараже погиб 36-летний мужчина

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. Фото: СУ СК России по Мурманской области

В ночь с 23 на 24 декабря в Оленегорске вспыхнул кирпичный гараж, в котором находился 36-летний мужчина.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Погиб местный житель, его личность установлена.

- Для определения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, а для установления причин пожара проводится пожарно-техническая судебная экспертиза, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

По результатам доследственной проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru