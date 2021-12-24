Обвиняемого в растрате бывшего директора 35 СРЗ выпустили из-под стражи

Шесть месяцев обвиняемый был под стражей, но на этой неделе суд смягчил меру пресечения. Фото: Адвокатское бюро "Панфилов и партнеры"

В июне задержали уже бывшего директора 35 СРЗ Сергея Вераско.

- По версии следствия, Вераско, занимая должность директора филиала «35 судоремонтный завод» акционерного общества "Центр судоремонта «Звездочка»", растратил денежных средств АО "ЦС «Звездочка»" в сумме более 9 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере, совершив тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в суде.

Шесть месяцев обвиняемый был под стражей, но на этой неделе суд смягчил меру пресечения. Как рассказали в адвокатском бюро "Панфилов и партнеры", до 24 февраля Сергей Вераско будет находиться под домашним арестом. Ему запрещено выходить из дома за исключением определенных случаев, связываться с другими проходящими по уголовному делу людьми, пользоваться интернетом и т.д.

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