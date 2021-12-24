Жительница Полярного возила детей в сад по фальшивым правам

Женщина призналась, что никогда не сдавала экзамен в ГИБДД на управление автомобилем. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Полярном женщина, отвозившая детей в детский сад, предъявила полицейским поддельные права. Это произошло 21 декабря 2021 года, когда госавтоинспекторы остановили ее Citroën для проверки. В салоне автомобиля кроме северянки находились двое детей, которые не были пристегнут ремнями безопасности.

- На требование сотрудника ГИБДД предъявить водительские права женщина представила ему свое удостоверение, а сама отправилась с детьми в садик. Проверив документ, инспекторы установили, что права поддельные. А документ с указанным номером выдан жителю Сочи, – сообщили в Полярном районном суде Мурманской области.

Женщина призналась, что никогда не сдавала экзамен в ГИБДД на управление автомобилем. Документы ей подарил родственник. По факту произошедшего возбудили дело. На днях его рассмотрел суд. Учтя все обстоятельства, в том числе то, что подсудимая обвиняется в преступлении небольшой тяжести, полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась, заключила договор с автошколой для прохождения обучения с целью получения в установленном порядке водительского удостоверения и оказала благотворительную помощь детской общественной организации, счел возможным освободить ее от уголовной ответственности. Женщина должна заплатить судебный штраф в 10 тысяч рублей.

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