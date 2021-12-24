За год в Мурманской области через суды взыскали с браконьеров 2,1 миллиона рублей

Вопрос возмещения государству ущерба находится на контроле природоохранной прокуратуры. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району

С начала 2021 года Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суды общей юрисдикции 12 исковых заявлений в порядке статьи 44 Уголовного процессуального кодекса РФ о взыскании с браконьеров ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам преступлениями, на общую сумму 8,9 миллиона рублей.

- В настоящее время судами рассмотрено и удовлетворено 10 таких заявлений на сумму 2,1 миллиона рублей, остальные заявления находятся на рассмотрении, - сообщили в региональной прокуратуре.

Вопрос возмещения государству ущерба находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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