Жителей Мурманска приглашают на съемки "Морозко 2.0"

Съемки пройдут 25 декабря с 11.00 и 26 декабря с 11.30 - место встречи Семеновское озеро (у елки). Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманска зовут поучаствовать в съемках доброй новогодней сказки "Морозко 2.0". Фильм - о чудесах и волшебстве главного зимнего праздника.

- Нужны герои для массовки: играть предстоит сначала грустных, а затем веселых людей. А также нужны герои, готовые окунуться в прорубь! - написал Артем Собинин на личной странице в соцсетях.

Съемки пройдут 25 декабря с 11.00 и 26 декабря с 11.30 - место встречи Семеновское озеро (у елки).

О подробностях съемки можно узнать, обратившись к Артему Собинину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru