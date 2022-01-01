Итоги 2021 года от ФСБ по Мурманской области в цифрах

В 2021 году к уголовной ответственности привлекли 10 человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

О работе сотрудников ФСБ не всегда слышно, и порой северяне даже не подозревают, какие опасные преступления пресекают сотрудники регионального Управления.

В 2021 году к уголовной ответственности привлекли 10 человек. Так, готовивший теракт житель Мурманска получил 12 лет лишения свободы и 200 тысяч рублей штрафа. 36-летний сторонник запрещенного в России «Правого сектора»* хотел взорвать администрацию Ленинского округа.

- Выявлены и привлечены к уголовной ответственности 5 граждан, осуществлявших финансирование запрещенных в России международных террористических организаций «Исламское государство» и «Катиба Таухид валь-Джихад». Во взаимодействии с УФСБ России по Северному флоту и УФСБ России по 12 ГУМО летом 2021 года на территории региона пресечена деятельность запрещенных решением Верховного суда РФ трех экстремистских ячеек религиозной организации Свидетелей Иеговы в Апатитах, Снежногорске и Оленегорске. В рамках расследования уголовного дела объявлен в розыск скрывшийся за рубежом бывший руководитель МРО Свидетелей Иеговы «Центральная, Мурманск», - сообщили в УФСБ по Мурманской области.

Не пустили через границу четырех сирийцев, прекращена деятельность трех преступных групп, организовавших пребывание на территории РФ выходцев из стран центрально-азиатского региона в нарушение действующего миграционного законодательства.

* перечисленные организации запрещены в России

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