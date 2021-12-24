Движение на участке дороги Заполярный - Сальмиярви закрыли на два дня

Ограничение действует с 12.00 24 декабря до 12.00 часов 26 декабря. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области временно ограничат движение транспорта по автодороге Заполярный – Сальмиярви. В частности, проезд будет недоступен на участке 4 километр+597.

- Для соблюдения технологии бетонирования плиты, усиления на среднем пролете путепровода и необходимости исключения вибраций в моменте набора прочности бетонной смеси, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Заполярный – Сальмиярви в месте расположения путепровода, - сообщили в "Мурманскавтодоре". - Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования и руководствоваться требованиями временных дорожных знаков.

Ограничение действует с 12.00 24 декабря до 12.00 26 декабря. Для объезда участка производства работ водителей просят использовать автодорогу Р-21 «Кола».

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