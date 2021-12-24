ГИБДД показала фотографию с места ДТП с пятью пострадавшими детьми на трассе "Кола"

В обоих авто было 26 человек, восемь получили травмы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 23 декабря на 1311-м километре федеральной трассы "Кола" под Оленегорском столкнулись два микроавтобуса, в одном из которых ехали школьники с губернаторской елки в Мурманске.

В обоих авто было 26 человек, восемь получили травмы.

УГИБДД по Мурманской области показало фотографии с места аварии. Фото: ГИБДД

УГИБДД по Мурманской области показало фотографии с места аварии. Сейчас СКР и прокуратура проводят проверку.

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