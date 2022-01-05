Должен ли работодатель обязательно индексировать зарплаты - комментарий Трудинспекции Мурманской области

Мурманская область обогнала Санкт-Петербург и Московскую область по уровню зарплат. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область обогнала Санкт-Петербург и Московскую область по уровню зарплат. 16% жителей Заполярья зарабатывают в месяц более 100 тысяч рублей. Но многие северяне считают, что инфляция идет, а индексация зарплат стоит на месте.

- Работаю на частную компании, индексации оклада не было уже более 10 лет. Разве это не нарушение законодательства? - с таким вопросом в редакцию "КП"-Мурманск" обратился житель Мурманска Денис.

Адресуем его в Трудинспекцию региона.

- В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Организации, финансируемые из бюджетов, производят индексацию в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, другие работодатели делают это в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, - сообщили "КП"-Мурманск" в Государственной инспекции по труду Мурманской области.

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